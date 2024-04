DALS 2024 - Répétitions : Black M fait une "Chris Marques"

Cette semaine, Black M et Elsa Bois travaillent une salsa avec l'aide de Mel Charlot. Comment faire pour s'approprier les pas de cette danse latine ? Se mettre dans la peau de Chris Marques... DALS, tous les vendredis à 21h00 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

En savoir plus sur Vidéos de Black M