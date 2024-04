DALS 2024 - Répétitions : Black M et Elsa Bois vont danser avec...

Vendredi, c'est la bataille des juges. Mais pas uniquement. Nos couples en compétition vont devoir faire équipe avec un autre couple. Pour Black M et Elsa Bois, ce sera Inès Reg et Christophe Licata. Les premiers du classement. Avantage ou inconvénient ? DALS, tous les vendredis à 21h00 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

En savoir plus sur Vidéos de Black M