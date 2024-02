DALS 2024 - Répétitions : Black M rassuré. La samba ressemble au Zouk

Découvrez les premières répétitions de Black M et Elsa Bois. Ensemble, ils travaillent leur toute première danse : une samba. Black M l'avoue. Il aime et s'amuse à danser dans ses clips mais de là à être un as des danses de salon, il y a un monde. Heureusement, Elsa Bois se veut rassurante. La samba, c'est (un peu) comme le zouk. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

