DALS 2024 - Répétitions : "Ca brûle !" Black M a un méthode très particulière pour retenir les pas

Black M et Elsa Bois s'amusent beaucoup en salle de répétitions. La bonne humeur communicative de Mel Charlot y est pour quelque chose. Découvrez leurs dernières répétitions. Rendez-vous vendredi 5 avril 2024 pour le prime spécial "Bataille des juges". DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

