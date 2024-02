DALS 2024 - Répétitions : "C'est mou et complètement plat". Jordan Mouillerac recadre Cristina Cordula

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour notre couple franco brésilien : Cristina Cordula et Jordan Mouillerac. Passée l'euphorie des premiers jours, notre Star se rend compte que la samba nécessite une technique très développée et un dynamisme important. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

