DALS 2024 - Répétitions : "Cette chanson m'a porté dans des moments difficiles" : Keiona se confie à Maxime...

Nouvelle semaine de répétitions. Direction la salle de training de Keiona et Maxime Dereymez. Souvenez-vous, vendredi dernier, ils ont, en compagnie de Fauve Hautot offert, une nouvelle fois, une chorégraphie mémorable sur le parquet de DALS. Cette semaine, on les retrouve. Keiona a décidé de danser sur un titre de Beyoncé "Déjà vu". Elle explique son choix à Maxime Dereymez. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

En savoir plus sur Vidéos de Keiona ou Maxime Dereymez