DALS 2024 - Répétitions : Chris Marques sait que sa Team va gagner. C'est mathématique !

Plus que quelques heures avant le prochain prime de DALS. On retrouve Nico Capone, Inès Vandamme et Chris Marques. La Team croit en ses chances de victoire. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

