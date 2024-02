DALS 2024 - Répétitions : Coeur de Pirate peaufine les derniers détails de sa choré

Découvrez les premières répétitions parisiennes de Cœur de Pirate et Nicolas Archambault. Il faut dire que notre couple s'est déjà beaucoup entrainé au Québec Et c'est maintenant au Studio de l'Olivier qu'ils peaufinent leur chorégraphie. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

