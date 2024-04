DALS 2024 - Répétitions : "Comment faire dormir un coach". Les explications de Natasha St-Pier, Maître Yogi

Cette semaine, Natasha St-Pier et Anthony Colette se préparent pour un nouveau prime : la bataille de juges. Avant de se lancer dans l'arène, accompagnée de Jean-Marc Généreux, Natasha St-Pier en profite pour échanger les rôles et devient, le temps d'un instant, prof de yoga. On en connait un qui va souffrir. DALS, tous les vendredis à 21h00 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

