DALS 2024 - Répétitions : Cristina Cordula, Beyoncé du Brésil

Découvrez les premières répétitions de Cristina Cordula et Jordan Mouillerac. Ensemble, ils préparent leur première danse : une Samba. Après quelques jours de training, les premières courbatures se font sentir. Heureusement, Cristina peut compter sur son équipe. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

