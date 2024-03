DALS 2024 - Répétitions : "De la rage et de la passion". Inès Reg découvre sa prochaine danse

Inès Reg et Christophe Licata brillent sur le parquet de Danse avec les Stars. Arrivés deuxième du classement général, ils vont être opposés vendredi prochain au couple Keiona et Maxime Dereymez. Pour aborder de duel, ils vont travailler une chorégraphie toute en rage et passion... Le tango. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

