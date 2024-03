DALS 2024 - Répétitions : Diane Leyre est prête pour "Fight club"

Duels au sommet cette semaine dans les salles de répétitions de Danse avec les Stars. On retrouve Diane Leyre et Yann-Alrick Mortreuil. Le couple prend son duel au sérieux. Il faut dire Diane n'affronte pas une, mais deux personnalités : James Denton et Cœur de Pirate. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

