Dals 2024 - Répétitions : Duel de titans en tête du classement avec Inès Reg et Keiona

Cette semaine, Le duel attendu est celui de la tête du classement entre Inès Reg et Keiona. Et en salle de répétitions, l'ambiance est taquine entre nos stars et leurs danseurs. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

