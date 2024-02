DALS 2024 - Répétitions : Entre fou rires et fou rires, le training d'Inès Reg et Christophe Licata... Avance

Découvrez les premières répétitions d'Inès Reg et Christophe Licata. Entre eux, la connexion est totale. Entre punch lines et fou rires, leur contemporain avance... un peu, beaucoup, Passionnément ? La réponse vendredi prochain. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

En savoir plus sur Christophe Licata ou Chris Marques