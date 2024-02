DALS 2024 - Répétitions : entre le canard et le flamand rose, le coeur de Caroline Margeridon balance

Découvrez les premières répétitions de Caroline Margeridon et Christian Millette. Ensemble, ils travaillent leur première danse. Ce sera un tango. Une danse dynamique avec un posé de pied... un peu particulier DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

En savoir plus sur Caroline Margeridon, Chris Marques ou Christian Millette