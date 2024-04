DALS 2024 - Répétitions : "Faut salir un peu le truc". Adeline est-elle trop bonne élève ?

Cette semaine, Adeline Toniutti et son danseur Adrien Caby sont accompagnés de Jean-Marc Généreux. Ensemble, ils travaillent les pas du Jive. Avec un objectif : casser le côté trop perfectionniste de la professeure de chant. Facile... Ou pas ? DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

