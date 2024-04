DALS 2024 - Répétitions : "Faut tout allumer". Roman Doduik est prévenu

Cette semaine, Roman Doduik et Ana Riera travaillent leur tout premier contemporain. Accompagné de Chris Marques, Roman doit se libérer. "Tu dois tester tes limites, tu es obligé". Le message de Chris Marques est clair. DALS, tous les vendredis à 21h00 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

En savoir plus sur Vidéos de Roman Doduik