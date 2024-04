DALS 2024 - Répétitions : "Ferme le clapet". Nico Capone lâche Inès Vandamme

Cette semaine, Nico Capone et Inès Vandamme travaillent leur nouvelle danse en compagnie de Chris Marques. Avec une difficulté : un porté spécifique. Simple à première vue. Mais en regardant Nico lâcher Inès en plein vol, ce porté demande de la technique. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

