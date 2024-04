DALS 2024 - Répétitions : Grosse surprise ce matin pour roman Doduik

Si Roman Doduik pensait s'entrainer "tranquille" ce matin avec Ana Riera, sa danseuse, c'est raté. Ses parents ont décidé de lui faire la surprise de débarquer en salle de répétitions et regarder en live ses progrès. Et comme un juge ne vient jamais seul. Chris Marques déboule aussi. Roman n'a pas le droit à l'erreur. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

