DALS 2024 - Répétitions : Il va falloir aller chercher tes "tripes" Roman Doduik

Cela fait des semaines que Chris marques demande à Romand Doduik d'arrêter de se cacher derrière son humour. Des semaines, que notre juge cherche à briser cette carapace. La danse, on le sait, demande de sortir des sentiers battus, demande de se mettre à nu, demande d'aller chercher des expressions et des sentiments enfuis. La danse permet de se libérer. On n'est pas loin de penser que Chris marques, en personne, a choisi un contemporain pour aider Roman à s'envoler et prouver qu'il a toute sa place dans l'aventure. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

