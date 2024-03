DALS 2024 - Répétitions : "Il va falloir trouver un moment wouah". Duel au somment entre Keiona et Inès Reg

Premiers du classement, Keiona et Maxime Dereymez accueillent la compétition assez sereinement. Mais quand on est premier, la difficulté est de le rester. Surtout quand la compétition se corse avec le prime des Duels. Vendredi prochain, Keiona sera opposée à Inès Reg. La danse proposée : un Quickstep. La danse qui lui avait valu un 8 de Chris Marques. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

