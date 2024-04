DALS 2024 - Répétitions : Inès impressionnée : "Tu m'as caché ça, mon Nico (Capone)"

Pour cette semaine de finale, Nico Capone et Inès Vandamme préparent une danse contemporaine. Chaque nouveau mouvement travaillé est une nouvelle victoire pour Nico Capone. Il semble comme libéré. "Mais tu es un vrai danseur pro, mon Nico". DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

