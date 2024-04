DALS 2024 - Répétitions : Inès Reg a trouvé son double

Cette semaine, Inès Reg et Christophe Licata vont danser avec Mel Charlot. Très rapidement, la connexion entre les deux femmes apparait. Il y a une très bonne raison à cela. Regardez ! DALS, tous les vendredis à 21h00 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

