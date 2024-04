DALS 2024 - Répétitions : Inès Reg apprend à flirter

Cette semaine, Inès Reg et Christophe Licata travaillent une salsa en compagnie de Mel Charlot. La difficulté du jour : faire exploser la sensibilité. Pas si aisé pour Inès Reg, plus à l'aise avec le rire et l'humour. DALS, tous les vendredis à 21h00 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

En savoir plus sur Christophe Licata ou Vidéos d'Inès Reg