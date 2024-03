DALS 2024 - Répétitions : Inès Reg change de danseur. Il s'appelle Pablo

Cette semaine, Inès Reg et Christophe Licata travaillent leur tango. Et pour pimenter leur répétition, Christophe Licata a décidé une nouvelle technique d'apprentissage. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

