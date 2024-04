DALS 2024 - Répétitions : Inès Reg : "Christophe Licata kiffe trop...."

Inès Reg et Christophe Licata travaillent, cette semaine, une chorégraphie forte en caractère, le Paso-doble. Chance ou pas, le Paso-doble est la danse préférée de Christophe Licata. Il est remonté à bloc... Courage Inès. On est avec toi ! DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

En savoir plus sur Christophe Licata ou Inès Reg