DALS 2024 - Répétitions : Inès Reg en lévitation

Inès Reg et Christopha Licata préparent leur prochaine chorégraphie : une rumba contemporaine. On commence à bien les connaître. On sait qu'ils vont préparer une danse alliant acrobaties et pas techniques. Vous ne serea pas déçus. Christophe Licata a décidé de mettre tous les pas difficiles dans cette chorégraphie On aime la méthode Licata. DALS, tous les vendredis à 21h00 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

