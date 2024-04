DALS 2024 - Répétitions :"On va terminer le livre", Inès Reg et Christophe Licata déjà nostalgiques

Grand show en préparation pour Inès Reg et Christophe Licata vendredi soir pour la finale de la saison de Danse avec les stars. Ils vont danser une samba sur LE titre de Beyoncé : "Single Ladies" de Beyoncé. Et pour maitriser les pas de la samba, rien de mieux que le Maître : Chris Marques, accompagné de Fauve Hautot. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

En savoir plus sur Christophe Licata ou Inès Reg