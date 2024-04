DALS 2024 - Répétitions : Inès Reg et Christophe Licata, du Show pour la finale

Pour la grande soirée de finale qui aura lieu vendredi prochain, Inès Reg et Christophe Licata se sont promis une chose : prendre le maximum de plaisir. Avec un objectif : faire le show. Préparez-vous ! Ils vont danser une samba sur "Single Ladies" de Beyoncé et un freestyle sur "Unstoppable" de Sia. Et pour leur possible dernière danse... Ils gardent encore un peu le secret. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

