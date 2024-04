DALS 2024 - Répétitions : Inès Reg : "J'ai envie de jouer un rôle"...

Inès Reg et Christophe Licata ont obtenu vendredi dernier, leur premier 10 de la saison. Mais ils ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin. Pour la demi-finale, il ont choisi une danse de caractère, le paso-doble pour dépasser une nouvelle fois les limites et peut-être obtenir, encore, la note parfaite. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

