DALS 2024 - Répétitions : Inès Reg : "On a retrouvé Batman et Robin"

Aujourd'hui, on retrouve Inès Reg et Christophe Licata en salle de répétitions. Ils peaufinent les dernières détails de leur chorégraphie. Une danse qui promet beaucoup de caractère. Un nouveau 10 en préparation ? DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

