DALS 2024 - Répétitions : Inès Vandamme : "C'est une semaine compliquée pour Nico (Capone)"

Cette semaine est la semaine de tous les dangers pour nos stars encore en compétition. Les corps sont fatigués et l'énergie n'est pas toujours au rendez-vous. Nico Capone peut compter sur le pep's et la détermination de sa danseuse Inès Vandamme. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

