DALS 2024 - Répétitions : "Intense et étrange". James Denton va danser avec deux femmes

Cette semaine, James Detnon et Candice Pascal vont danser un american smooth. Mais ils ne seront pas seuls sur le parquet. Ils seront accompagnés de Fauve Hautot. Mais ce n'est pas tout. Ils feront également équipe avec Keiona et Maxime. Même si James Denton est ravi de danser avec Fauve, il semble un peu dérouté. DALS, tous les vendredis à 21h00 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

