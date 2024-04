DALS 2024 - Répétitions : "J'ai une idée" : Elsa Bois, la reine des cascades

Black M et Elsa Bois sont ravis d'être en quarts de finale. Un objectif qui leur donne des ailes. Elsa Bois fourmille de nouvelles idées pour les portés. Sur le papier, c'est réalisable. Dans la vraie vie, parfois un peu moins. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

