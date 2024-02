DALS 2024 - Répétitions : James Denton a le souci du détail

Découvrez les premières répétitions de James Denton et Candice Pascal. Un apprentissage à la fois de danse et de français pour notre star américaine très studieuse. Même s'il est musicien, la danse ne fait pas partie de son univers et notre star a peur d'être ridicule. Candice a la solution pour éviter cela. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

