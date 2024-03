Dals 2024 - Répétitions : James (Denton), Il faut remonter Candice !

Dernière ligne droite avant le prime Spécial Duel de ce soir. Vous l'avez compris... James Denton et Candice Pascal vont danser sur la BO du film "Dirty Dancing". Une danse qu'ils devaient proposer lors du premier prime. La blessure de James avait retardé leur plan. Découvrez leurs toutes dernières répétitions. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

