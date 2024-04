DALS 2024 - Répétitions : James Denton va devoir jongler entre deux énergies

Plus que quelques heures avant le prime "La bataille des juges". On retrouve James Denton, Candice Pascal et Fauve Hautot dans leur salle de répétitions. Ils travaillent les derniers détails de leur american smooth, avec, vous l'avez compris, une pincée de contemporain. On n'oublie pas que James Denton danse avec Fauve Hautot. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

