DALS 2024 - Répétitions : Affiche internationale pour un duel qui promet des étincelles

Tango, Salsa ou American Smooth... 3 danses pour 1 duel haut en couleurs. James Denton et Candice Pascal. Diane Leyre et Yann-Alrick Mortreuil. Cœur de Pirate et Nicolas Archambault. Le duel a déjà commencé. Regardez ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

