DALS 2024 - Répétitions : "Je n'ai jamais ressenti ça en 12 ans". Maxime Dereymez encore ému de la prestation de Keiona

On connait Maxime Dereymez depuis 12 ans. Un homme pudique, discret qui ne laisse jamais ses sentiments le submerger. Et pourquoi, aujourd'hui encore, il ne peut retenir son émotion en repensant à la danse de Keiona vendredi soir. "Je n'ai jamais ressenti cela en 12 ans" Confie-t-il. DALS, tous les vendredis à 21h00 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

En savoir plus sur Vidéos de Keiona ou Maxime Dereymez