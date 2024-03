Dals 2024 - Répétitions : "Je ne suis pas le prototype de le Miss France" Diane Leyre, où le syndrôme de l'imposteur

Diane Leyre est magnifique. Diane Leyre est drôle. Diane Leyre est élégante...Si, si... Mais Diane Leyre est un garçon manqué et parfois même un peu gauche. C'est elle qui le dit : "Ici, je me suis cognée, fais des bleus et j'ai même cassé des chaussures". Vendredi prochain, Diane Leyre va devoir danser un american smooth. On espère avec une robe à volants. On sait qu'elle adore. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Diane Leyre