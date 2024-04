DALS 2024 - Répétitions : "Je sens que je vais avoir mal cette semaine": Roman Doduik fait les 100 pas

Cette semaine, Roman Doduik et Ana Riera travaillent un chacha. Une danse latine difficile qui demande du rythme et de la précision. Pour y arriver, il faut répéter, répéter, répéter, répéter, répéter, répéter, répéter, répéter. Promis ! On te soutient Roman. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

