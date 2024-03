DALS 2024 - Répétitions : "Je vais tout déchirer". James Denton maîtrise le français

James Denton et Candice Pascal continuent de travailler leur salsa. Mais pas seulement. Candice est à la fois prof de danse et prof de français. Regardez DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur James Denton