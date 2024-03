Dals 2024 - Répétitions : Jordan ventriloque, Cristina Cordula pleure de rire

Mais quel comique ! Jordan Mouillerac est pédagogue et toutes les techniques sont bonnes pour que son élève Cristina Cordula mémorise les pas. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Jordan Mouillerac ou Cristina Cordula