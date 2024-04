DALS 2024 - Répétitions : Keiona adore prendre des risques... Ca tombe bien

Cette semaine, Keiona et Maxime Dereymez ont décidé de placer la barre encore plus haut. Pour la demi-finale, ils vont danser un Tango. C'est le grand retour du cadre. Keiona et Maxime Dereymez veulent aller en finale et s'en donnent les moyens. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

