DALS 2024 - Répétitions : Keiona et Maxime Dereymez changent déjà de partenaire

Découvrez les premières répétitions de Keiona et Maxime Dereymez. Ce matin, une invitée surprise a pointé le bout de sa chaussure en salle de répétition. Il s'agit d'Adriana Karembeu. Maxime et elle avaient dansé ensemble. C'était il y a 12 ans, sur le parquet de Danse avec les Stars. Et vous allez le voir. Les automatismes sont toujours présents. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

