DALS 2024 - Répétitions : Keiona, le souci du détail avant tout

Cette semaine, Keiona et Maxime Dereymez travaillent leur danse de demi-finale. Ce sera un tango. Une danse très technique qui demande un gros travail de pied. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

