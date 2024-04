DALS 2024 - Répétitions : Keiona va devoir se livrer sur cette nouvelle chorégraphie

Après un chacha, un foxtrot, un quickstep et un jive, découvrez la nouvelle chorégraphie de Keiona et Maxime Dereymez. ce sera une danse contemporaine. Une chorégraphie moins codifiée qui va permettre à Keiona de dévoiler une partie plus intime de sa personnalité. DALS, tous les vendredis à 21h00 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

