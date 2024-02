DALS 2024 - Répétitions : "La différence entre la fougue et la passion". Les explications de Natasha St Pier

Découvrez les premières répétitions de Natasha St Pier et Anthony Colette. Ensemble, ils travaillent leur toute première danse, la danse de l'amouuuuuuur : La rumba. Et qui dit Rumba dit sensualité. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

