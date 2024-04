DALS 2024 - Répétitions : La glissade de Keiona, le sourire de votre journée

Plus que quelques heures avant le prime "La bataille des juges". On retrouve Keiona, Maxime Dereymez et Fauve Hautot dans leur salle de répétitions. Ils travaillent les derniers détails de leur paso-doble. Le diable se cache dans les détails, regardez ! DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

