DALS 2024 - Répétitions : La méthode Généreux en action. Natasha St-Pier s'en souviendra longtemps

Cette semaine, Natasha St-Pier et Anthony Colette vont danser avec Jean-Marc Généreux. Natasha et Anthony ne connaissaient pas la méthode Généreux. Ils ne sont pas déçus. Et pour les puristes, regardez les pompes d'Anthony et comparez-les à celles de Natasha. Vous avez, comme nous, remarqué ce petit détail ? Exact... La position des coudes. On est pro ou on ne l'est pas. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

En savoir plus sur Anthony Colette ou Vidéos de Natasha St-Pier